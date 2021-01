Surfende eend steelt de show: ‘Hij maakt iedereen rondom hem blij’

Voor velen is Duck ‘gewoon’ een eend, maar voor Kate Miller en haar zoon Tom (16) is het dier veel meer. Ze ontfermden zich in maart 2020 over de vogel, toen die nog geen dag oud was. Uren, weken en maanden van intensieve training volgden om Duck tot een volwaardig huisdier op te voeden. En dat lukte. Kate heeft dan ook wat ervaring: het is de vierde eend in 35 jaar die ze als huisdier grootbrengt.

Lokale beroemdheid

Inmiddels is Duck uitgegroeid tot een lokale beroemdheid in de Australische kustplaats Gold Coast. Niet per se omdat hij deel uitmaakt van de familie Miller, wel omdat de eend verzot blijkt op surfen. En dat zo te zien ook nog eens aardig kan. Beelden van het surfende dier werden opgepikt door onder meer de BBC en veroveren sindsdien de wereld.

Toen Duck zeven dagen oud was, namen zijn baasjes hem al mee naar het strand. ,,We hebben hem niet gepusht”, zegt Kate. ,,We namen hem mee naar het strand, omdat wij dat als familie graag doen. We trotseerden een golf, hij volgde en vond dat leuk.”

Surfplank

Sindsdien is Duck niet te stoppen. Iedere dag trekken Kate en Tom met de vogel naar Rainbow Bay om te zwemmen. Wanneer het dier moe is, springt het op de plank van een surfer, vertelt Tom, om daarna weer het water in te duiken.

,,Hij vindt het geweldig”, zegt Kate. Ze benadrukt dat ze de vleugels van Duck niet geknipt hebben, waardoor hij dus zou kunnen wegvliegen. Maar dat doet het dier niet. Duck maakt iedereen blij in een straal van 10 meter rondom hem, vertelt Tom. ,,Het is geweldig.” Kate beaamt: ,,Er zijn mensen die speciaal naar Rainbow Bay komen om de eend te zien.”

