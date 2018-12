‘Totaal geflipte’ chemieleraar zingt volkslied terwijl ze leerling kort knipt

Ook juffrouw Gieszingers leerlingen weten niet wat haar bezield heeft. ,,Dit is niet de juf G die we kennen’’, zegt een leerlinge aangeslagen tegen nieuwszender ABC. ,,Ze is een liefdevolle en zachtaardige vrouw die normaal altijd lacht en in is voor een grapje.’’



Desalniettemin is het niet de eerste keer dat de lerares haar natuurkundeboekje te buiten gaat. In 2016 raakte zij twee weken haar lesbevoegdheid kwijt wegens ‘immoreel gedrag’, weet ABC. In 2017 was het weer raak. Ook toen zat ze twee weken thuis.