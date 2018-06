Tsunami uit de lucht stort met grote kracht op Oostenrijks bergmeer

videoEen bergbeklimmer en amateurfotograaf heeft bij het Millstätter meer in Oostenrijk een opvallend natuurverschijnsel gefilmd: een zogenoemde 'natte microburst'. Het in potentie levensgevaarlijke fenomeen wordt ook wel een tsunami vanuit de lucht genoemd. ,,Het was of de hemelpoort zich opende'', aldus Peter Maier (27): de maker van de beelden.

In het filmpje (een timelapse) is te zien dat een grauwe, kolkende wolkenmassa richting het 12 kilometer lange meer beweegt. Vlakbij het meer ontstaat plotseling een 'gat' in de bewolking waarna de regen heel lokaal, met grote kracht en met bakken naar beneden stort. Aan het golvende oppervlak van het meer is te zien hoe extreem hard de bui het water raakt. De beelden zijn in een paar dagen tijd al bijna twee miljoen keer bekeken op Facebook en YouTube.

Een microburst - waarvan een natte en droge variant bestaat - ontstaat meestal in een storm waarbij grote hoeveelheden waterdruppels in een opwaartse luchtstroom belanden. Uiteindelijk is het gewicht van de 'opgezogen' druppels bovenin de wolkenmassa zo zwaar dat alles in een kolom van maximaal vier kilometer breed naar beneden komt. Het verschijnsel duurt meestal maar een paar seconden. Vaak is de schade op land na een microburst groot. Door de enorme kracht van het water knappen volwassen bomen als luciferhoutjes en mensen die door de omgekeerde vloedgolf worden geraakt, kunnen ernstig letsel oplopen.

Het fenomeen wordt gezien als een groot gevaar voor de luchtvaart, in het bijzonder tijdens het landen van vliegtuigen. Als toestellen met een microburst worden geconfronteerd, kunnen ze met grote kracht naar beneden worden geduwd. In het verleden zijn meerdere vliegtuigcrashes door een heftige microburst veroorzaakt. Het verschijnsel is lastig te voorspellen, maar vliegtuigen beschikken wel over meetapparatuur die plotselinge veranderingen het weer kan zien aankomen. Voor zover bekend zijn bij het bergmeer in Oostenrijk geen slachtoffers gevallen.

Volledig scherm © screenshot YouTube Peter Maier