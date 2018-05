Twee Tessen van Schijndel geboren op dezelfde dag, in dezelfde plaats en met bijna dezelfde vader

Rara, hoe kan dat? Op 21 februari om 18.20 uur werd Tess van Schijndel geboren in het JBZ in Den Bosch. Anderhalf uur later werd nóg een Tess van Schijndel in het JBZ geboren. De vader van de eerste Tess heet Gert-Jan van Schijndel, de vader van de tweede Tess heet Geert-Jan van Schijndel. Als klap op de vuurpijl: de beide vaders lijken sprekend op elkaar. En de moeders hebben hetzelfde beroep: docent op een basisschool. De eerste Tess woont met haar ouders in Den Bosch en de tweede Tess in Esch.



Nog in het ziekenhuis wisten de kersverse ouders dat er een naamgenootje van hun dochter was geboren. Hoewel ze elkaar niet kenden, was het contact snel gelegd. Anne, de moeder van de oudste Tess, stuurde een geboortekaartje naar de Van Schijndels in Esch en een briefje met daarin het voorstel om elkaar te ontmoeten. ,,Twee weken geleden hebben we elkaar voor het eerst gezien en het klikte meteen", vertelt Marloes van Schijndel. ,,We zaten zo gezellig te praten, dat ik een andere afspraak vergat." Maar ook vóór hun eerste ontmoeting hadden de moeders al veel appcontact. ,,Soms zelfs 's nachts tijdens het voeden."