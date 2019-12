Vrijdag de dertiende: 13 dingen die je nog niet wist

Paraskevidekatriafobie?

Ja paraskevidekatriafobie. Mensen met een angst voor vrijdag de dertiende lijden aan paraskevidekatriafobie. Deze fobie is verwant aan triskaidekafobie. De angst voor het getal 13. Voor deze mensen is vandaag een verschrikkelijke dag.

Het oudste bewijs van vrijdag de dertiende

Voor het oudste bewijs gaan we een stukje terug in de tijd. Dit bewijs dateert uit 1896. In De Leeuwarder Courant stond op 3 april 1896 een artikel over het geloof in vrijdag de dertiende.

Niet vrijdag de dertiende maar dinsdag de dertiende

In Griekenland, Spanje en Latijns-Amerikaanse landen is niet vrijdag de dertiende maar dinsdag de dertiende de ongeluksdag. In Japan zijn vier (het woord klinkt als het woord voor dood) en zeven een ongeluksgetal. En in Italië zijn ze bang voor het getal zeventien.

Amerikaanse economie

Vrijdag de dertiende heeft een groot effect op de economie van Amerika. Dit komt omdat veel Amerikanen massaal thuisblijven, zich ziek melden en weigeren om belangrijke contracten te ondertekenen. Op deze dag loopt de Amerikaanse economie grote bedragen mis.

Vrijdag de dertiende en verkeer?

Is vrijdag de dertiende echt een dag waarop meer ongevallen gebeuren dan op een gemiddelde vrijdag? Er zit een kern van waarheid in blijkt uit onderzoek. Uit een onderzoek in Finland is gebleken dat op vrijdag de dertiende in het verkeer 5 procent meer mannen en 38 procent meer vrouwen om het leven komen dan op een gemiddelde vrijdag. De reden hiervoor is volgens de onderzoekers dat bestuurders juist té voorzichtig rijden op deze dag.

Apollo 13

Apollo 13 kwam in een gevaarlijke situatie op vrijdag 13 april 1970. Het ongeluk aan boord vond plaats toen het bijna 13.13 uur was. De missie begon vanaf platform 39 en het was de dertiende missie van datzelfde platform. Voor de volledigheid: 13 maal 3 is 39. Soms lijkt het bijgeloof waar of was het gewoon toeval?

Vrijdag de dertiende in 2015

In 2015 was het drie keer vrijdag de dertiende en zelfs twee maanden achter elkaar (februari en maart). Vaak valt de dertiende twee keer per jaar op een vrijdag. In 2010 viel het getal maar één keer samen met vrijdag.

Hotels en luchthavens

Veel hotels mijden verdieping 13. Het zijn de gasten die hier indirect om vragen, de accommodaties doen dit niet zelf. Ook luchthavens doen hieraan mee. Vaak zijn gate 11, 12 en 14 wel te vinden maar wordt gate 13 overgeslagen.

Taylor Swift

Waar de dag voor anderen ongeluk brengt is er een iemand die daar het tegenovergestelde van denkt: Taylor Swift. En ze legt uit waarom: ,,I was born on the 13th. I turned 13 on Friday the 13th. My first album went gold in 13 weeks. My first #1 song had a 13-second intro. Every time I’ve won an award I’ve been seated in either the 13th seat, the 13th row, the 13th section or row M, which is the 13th letter.”

Bekende ongevallen op vrijdag de dertiende

Op vrijdag 13 september 1940 werd Buckingham Palace geraakt door vijf Duitse bommen. Koning George VI en koningin Elizabeth overleefden het nipt, maar één lid van de hofhouding kwam wel om het leven.

Vrijdag 13 oktober 1972 was een slechte dag voor de Chileense luchtmacht. Een vliegtuig verdween plots boven het Andesgebergte en pas twee maanden later doken 16 overlevenden op. Om te overleven, hadden zij dode passagiers van de vlucht moeten opeten.

De Roemeen Florin Carcu meldde zich in 2004 ziek bij zijn baas. Het was vrijdag de dertiende en de 54-jarige man durfde niet naar buiten. De man besloot dus thuis te blijven. Maar tijdens het koffiezetten werd hij gestoken door een zeldzame en giftige wesp. Hij overleefde het niet.

Het Nederlands elftal effectief op vrijdag de dertiende

Oranje was in het verleden effectief op vrijdag de dertiende. De mannen scoorden dertien keer op de ongeluksdag. De goal waar veel supporters nog altijd mooie herinneringen aan koesteren is de geweldige goal van Robin van Persie tegen Spanje op het WK 2014. Oranje nam het in de eerste poulewedstrijd op tegen regerend wereldkampioen Spanje en vernederde het land met 1-5.

Fransman wint dertien miljoen op vrijdag de dertiende

Een man zal met een goed gevoel terug denken aan vrijdag de dertiende in 2010. Dat is namelijk de dag dat de Fransoos in een klap miljonair werd. En dat op vrijdag de dertiende.

Dertien aan tafel betekent één dode