Vrouw (76) verstopt man tien jaar lang in vriezer om vergoeding op te strijken

De politie van de Amerikaanse staat Utah heeft niet alleen het stoffelijk overschot van een 75-jarige vrouw ontdekt tijdens een controle. In haar vriezer in de bijkeuken vonden agenten het lijk van een man, die daar al tien jaar lag. In een notariële brief die werd aangetroffen in het huis verklaart de man dat zijn echtgenote niet verantwoordelijk is voor zijn dood.