Vrouw door kind in vliegtuig bont en blauw getrapt, crew weigert in te grijpen

'Ik lust helemaal geen bier': Bierbuik blijkt kwaadaardige tumor van 13 kilo

30 maart ‘Een behoorlijke bierpens’, dachten mensen bij het zien van Kevin Daly. In werkelijkheid dronk de 62-jarige man uit New Jersey geen druppel gerstenat. ,,Ik lust het niet en had nooit een buik’’, zegt de bijna 1 meter 90 lange sportieveling. In werkelijkheid groeide er een tumor ter grootte van een strandbal in Kevin onderlichaam.