Vrouw valt uit raam rijdende auto tijdens maken van Snapchat-video

Deens model: Met één wenkbrauw krijg ik meer opdrachten en aandacht van mannen

8 januari Sarah Marie Goldschmidt Clark (18), een make-upartieste en amateurmodel uit de Deense stad Kopenhagen, epileerde meermaals per week haar wenkbrauwen omdat ze last had van een zogenoemde monobrow: duidelijk zichtbare haartjes boven de neus tussen de ene en de andere wenkbrauw. Maar daar is ze om meerdere redenen mee gestopt. ,,Ik krijg, sinds ik alles laat doorgroeien, meer dan ooit foto-opdrachten en aandacht van mannen.”