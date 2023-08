1.000 boeren op weg naar Ineos-stad Antwerpen: politie vreest nieuwe protestbeweging

Verzamelpunt

De landbouwers uit de Kempen verzamelen op Kraaienhorst in Brecht. Voor de betogers uit Antwerpen-Noord is er een verzamelpunt in Stabroek op de P&R-zone langs de N11. Voor de Limburgers is het verzamelpunt de parking van de Makro. Van daaruit trekken zij in colonne naar Park Spoor Oost. Een groep boeren zal ook te voet vanuit het Centraal-Station komen.