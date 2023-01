1 op 5 bestuurders wordt geflitst op Mierdsedijk

Van alle wagens die voorbij de mobiele flitsers kwamen, reden er 570 te snel. Gemiddeld trapte dus 7 procent van de bestuurders te hard op hun gaspedaal. Maar er waren ook flinke uitschieters. Op de Mierdsedijk in Ravels kreeg maar liefst 1 op de 5 bestuurders een boete voor hardrijden. Ook langs de Roobeek in Arendonk waren er opvallend meer geflitste wagens. Daar reed bijna 1 op 8 te snel. Gelukkig waren er ook plaatsen waar de overgrote meerderheid van de chauffeurs zich wel netjes aan de snelheidslimiet hield. Aan Klein Ravels, Hodonk en Molsebaan ging het overtredingspercentage namelijk niet boven de 5 procent.

De politie liet meteen ook weten waar er in januari mobiele snelheidscontroles plaatsvinden. Zo wordt er geflitst in de Poederstraat, Hokken en Hertevelden in Arendonk. In Ravels vat de politie post langs de Gemeentelaan, Tilburgseweg en Weeldestraat. In Retie mag je flitsers verwachten aan de Turnhoutsebaan, Pontfort en Kloosterstraat.