422 snelheidsduivels laten zich vangen tijdens aangekondigde snelheidscontroles

De agenten hadden in januari naar goede gewoonte post gevat op negen verschillende locaties verspreid over Arendonk, Ravels en Retie. Ze controleerden met de mobiele flitser maar liefst 10.980 voertuigen, waarvan er ‘slechts’ 422 - ofwel 7 procent - te hard reden. Opvallend? Op de plaatsen waar de meeste voertuigen langs de controles passeerden, werd in verhouding veel minder hardrijders gevat. Zo kwamen er 2.555 wagens voorbij de flitser in de Weeldestraat in Ravels, terwijl daar ‘maar’ 140 keer geflitst werd (5,5 procent). Op de Turnhoutsebaan reed slechts 1,4 procent van de 1.188 gecontroleerde bestuurders te hard. In de Poederstraat in Arendonk en de Kloosterstraat in Retie werden dan weer veel minder auto’s gecontroleerd, terwijl het overtredingspercentage daar respectievelijk 8,9 en 7,9 procent bedroeg.