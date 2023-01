7 jaar cel voor drugslabo in hoeve: 550.000 xtc-pillen aangetroffen

De inval in de hoeve met achterliggende stallen kwam er op 15 juli 2020. De politie kreeg de boerderij in het vizier na meldingen vanuit de buurt. Buurtbewoners vonden het verdacht dat er officieel niemand was ingeschreven op dat adres, maar dat er toch regelmatig auto’s met Nederlandse nummerplaat stonden en er hondengeblaf was te horen. Tijdens de inval trof de politie drie tabletteermachines en een verpakkingsmachine aan. In totaal werd ook 192 kilogram xtc aangetroffen, ofwel 550.000 pillen. Behalve reeds afgewerkte xtc-pillen vonden de speurders ook 26,7 kilogram MDMA, een product waarmee nog eens 166.000 tabletten gemaakt zouden kunnen worden.