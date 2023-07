Als baby kon Miguel (5) na operatie in VS weer zien, maar nu dreigt hij opnieuw blind te worden: “Toen hij plots meer viel, wisten we dat er iets niet klopte”

In 2017 schaarde heel Arendonk zich achter Miguel Lu. Het jongetje werd toen geboren met de zeer zeldzame oogziekte sclerocornea, waardoor hij volledig blind was. Dankzij een crowdfunding kon hij een peperdure operatie ondergaan in de Verenigde Staten en met succes: Miguel kon eindelijk zijn dolgelukkige ouders in de ogen kijken. Maar nu dreigt de inmiddels 5-jarige jongen alsnog blind te worden. “Donderdag weten we of hij ooit nog weer zal zien.”