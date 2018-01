Appelboer Barry knort de regio rond

HAPERT - Fruit haalt iedereen tegenwoordig toch in de supermarkt? Of anders bij de groenteboer? In de Kempen niet, want daar hebben ze Barry van der Plas (45).

Tuut tuut. Het is Barry, appelboer van beroep. Daar staat ie, grote glimlach op het gezicht, zwaaiende arm uit het raam. Eens in de twee weken knort hij door Hapert. Ook is hij in dorpen als Westerhoven, Bergeijk, Bladel, Eersel en Veldhoven te vinden. Al vele jaren levert Barry met zijn inmiddels negentienjarige Iveco-truck overal in de Kempen fruit aan de deur.

Het ding heeft intussen 284.000 kilometer op de teller. Na de nodige reparaties kwam ‘ie dit jaar toch weer door de Apk-keuring. Er was iets met het chassis. Ook niet zo gek met de honderden kilo’s fruit die de wagen moet vervoeren. Volgens Barry kan hij er nu weer tien jaar tegenaan. Helemaal fruitproof. Want Barry mag dan ‘de appelboer’ heten, in praktijk verkoopt hij allerhande soorten fruit.

Vitamientjes heeft hij genoeg. Vijf soorten appels, handsinaasappels, grapefruits, kiwi’s, kaki’s, mango’s, peren en minneola’s. Vooral die laatste zijn in trek. Bewoners van Barry’s vaste adressenlijst willen wel eerst even proeven. Geen probleem. Hij pelt, deelt een partje uit en neemt er zelf ook één.

Portemonneetje

Hop, weer een doos. ,,Ik zet hem wel even binnen neer.” Barry lacht overal hartelijk om. Hij is niet vies van een praatje en kent z’n klanten uitstekend. En zij hem. In de straat De Voren blijkt wel waarom. Ding dong. Niemand thuis. Hé, een leeg sinaasappeldoosje aan de voordeur. En een portemonneetje met geld er in.

Op het bijbehorende briefje staat: doosje perssinaasappels, alsjeblieft. Als Barry het doosje vult, doet toch iemand open. Het gaat om vertrouwen, vertelt de man. ,,Barry komt hier al jaren. Als ik er niet ben, zet hij het doosje wel achterom. Geen probleem. Fijne vent, hoor.”

Barry beaamt dat, maar behalve betrouwbaarheid is de kwaliteit volgens hem haast nóg belangrijker. De kneepjes van het vak leerde hij van Henk Wintermans uit Steensel. Die begon in 1964, enkel met appels. Barry sprong in 1992 bij hem op de kar, nadat hij het vertikte de Middelbare Detailhandelschool (MDS) af te ronden.

,,Ik ben Eindhovens, geboren en getogen op de Woenselse Heide. Elke dag met het brommertje van Eindhoven naar Steensel. Van dat dorp had ik als tiener nog nooit gehoord. Toen had je nog geen Google Maps, hè.” Eerst tien jaar in loondienst, daarna op eigen benen. ,,En wat heb ik het goed. Ik wilde namelijk drie dingen: werken in de buitenlucht, in de handel en met mensen. Kijk eens aan.” En weer schatert hij.

Ophouden

Barry gaat dagelijks met een grote smile naar z’n werk. ,,Henk zei ooit tegen mij: je moet je uren niet tellen, want dan kun je er beter mee ophouden. Dus dat doe ik dan ook maar niet.” In plaats daarvan telt hij voortdurend appels en minneola’s. Dat moet ook wel, want Els Larmit bestelt maar liefst honderd minneola’s. ,,En doe er nog maar een doosje appels bij. Hij is er 8 januari pas weer, hè.”

Kwaliteit is voor haar de grootste reden om bij Barry af te nemen. ,,En we wonen hier met zes man, dan speelt gemak ook een rol. Sowieso doe ik mijn inkopen graag lokaal.” Plotsklaps is het tien minuten later, na een uitgebreid gesprek over online winkelen. Bij Barry wordt veelal in contanten afgerekend. Heeft iemand niet genoeg geld bij zich, dan verrekent hij dat de keer daarop wel weer. ,,Geen probleem. Daar ontstaat ook nooit gesodemieter over”, legt hij uit.

Terug in Barry’s truck, rond de klok van 11.00 uur is zijn broodtrommel inmiddels leeg. ,,Straks misschien nog een frietje wegpikken bij het Smulhuis. Lekker, man.”