AZ Turnhout haalt hormonale problemen uit taboesfeer

VAN DE LEZER Eindhoven­se deskundi­gen tegen plannen voor afscheid van eigen auto: ‘onzinnig en onnodig’

Afgelopen week stelde Jan Willem Erisman, voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad in het ED dat in de toekomst autobezit niet langer vanzelfsprekend is en dat veel mensen afscheid zouden moeten nemen van de auto als bezit. Een onnodig en onzinnig plan, vinden Eindhovenaren Maarten Steinbuch en Carlo van de Weijer.