Bankmedewerker (22) uit Eindhoven aangehouden voor gewelddadige woningoverval in Bladel

BLADEL - In het onderzoek naar de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel is maandag een 22-jarige man uit Eindhoven aangehouden. De man werd rond 7.00 uur opgepakt in zijn woning.

Het is de derde arrestatie in het onderzoek naar de overval. De man kwam als verdachte naar voren omdat hij als medewerker van de Rabobank interne systemen zou hebben geraadpleegd en informatie over geldopname door zou hebben gespeeld naar de overvallers. Eerder kwam al aan het licht dat het slachtoffer een groot geldbedrag had opgenomen bij Rabobank en dat daar de tip vandaan zou zijn gekomen voor de overval.

Het 78-jarige slachtoffer werd op 7 september 2017 zwaar toegetakeld in haar woning. Eerder werden daar al twee mannen uit Breda van 24 en 32 jaar voor opgepakt. Een van hen zou een van de overvallers zijn en de andere zou een rol hebben gespeeld in de voorbereiding van de overval. Zij zitten nog vast.

Ook een andere 25-jarige man zou met de zaak te maken hebben gehad. Hij was vermoedelijk een van de overvallers. Echter werd hij in januari dood gevonden in een flat in Breda.

De politie werkt in het onderzoek nauw samen met de Rabobank. In januari kwam de zaak onder meer via Opsporing Verzocht onder de aandacht. Toen werd duidelijk gemaakt dat de overvallers vermoedelijk deel uitmaken van een dadergroep die gelinkt wordt aan overvallen in Roosendaal, Venlo en Zundert. Daarbij zouden twee medewerkers van de bank informatie over geldopnames hebben doorgespeeld aan de overvallers.