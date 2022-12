Beste lezer uit Arendonk: 1,2 miljoen keer bedankt!

Het meest gelezen nieuws uit Arendonk dit jaar stak er met kop en schouders bovenuit en was helaas een triestig verhaal: de grootschalige fraude met paarden en exotische diersoorten in een Arendonkse manege. Het schokkende nieuws liet niemand onberoerd en werd wel 380.000 keer gelezen. Ook het zware pestgedrag op het Sint-Claracollege raakte jullie diep. De artikels over het 15-meisje dat op haar hoofd geschopt werd door een groep klasgenoten werden wel 340.000 keer bekeken.

Verder veroorzaakte een elektrische step een zware brand aan de Wampenberg en raasde er een heuse zandstorm over het mooie Arendonk. We namen ook plots afscheid van Jan Daneels, de bezieler en voorzitter van Frietrock. Enkele motorcrossers vernielden het gloednieuwe BMX-terrein in amper 24 uur tijd en het wegdek van de E34 kwam omhoog door de zinderende hitte in de zomer.

Maar jullie genoten ook massaal mee van leuk of ontroerend nieuws. Zo organiseerde Arendonkenaar Glenn Wuyts een witte mars in Brussel voor kleuter Dean Verberckmoes, die begin dit jaar ontvoerd werd. IJssalon De Drie Beren stuntte dan weer opnieuw met een gigantisch maïsdoolhof, dat dit jaar wel 2,4 kilometer lang was. Jullie supporterden ook en masse voor lokale sporthelding Loena Hendrickx die dit jaar hoge toppen scheerde. En nog meer leuk sportnieuws voor Arendonk, want de Memorial Rik Van Steenbergen startte en kwam dit jaar voor het eerst aan in ‘zijn’ dorp.

Een oprechte dank, beste lezer uit Arendonk! Volgend jaar hopen we vooral weer veel fijne verhalen en mooi nieuws te brengen. Hopelijk bent u er dan ook bij om het bij ons als eerste te lezen. Beste lezer, wij wensen u prettige feestdagen en een vreugdevol 2023!

