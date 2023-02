Bewoner asielcentrum doet vier betalingen met gevonden bankkaart: “15 pakken roltabak op zijn kamer gevonden”

De eigenaar van de bankkaart deed op 2 januari 2022 aangifte van diefstal of verlies van zijn portefeuille op de bus van Arendonk naar Turnhout. Kort nadat hij opmerkte dat hij zijn portefeuille niet meer had, werden met zijn bankkaart vier betalingen gedaan bij drie handelszaken in de buurt van het station in Turnhout. In totaal ging het om zo’n 90 euro aan betalingen. Eén van de winkeluitbaters kon zich herinneren dat de betaling was gedaan door een man die met een kruk liep. Het slachtoffer kon zich herinneren dat er zo iemand bij hem op de bus had gezeten. Navraag bij het personeel van het asielcentrum in Arendonk maakte duidelijk dat het om de 42-jarige T.S. ging. Op zijn kamer in het asielcentrum vond de politie vijftien pakken roltabak die hij met de bankkaart had gekocht. De helft van de 8 maanden celstraf is effectief. Ook de boete van 800 euro die hij moet betalen, is effectief uitgesproken.