Bladel houdt vast aan twee tunnels: ‘Voor een veilige weg mag best wat geld uitgetrokken worden’

Soms zouden vrijwilli­gers van De Kindertele­foon door de hoorn willen kruípen, zo graag willen ze helpen

TILBURG - Het ene kind belt op met een vraag over seks, het andere omdat het thuis mishandeld wordt. Het afgelopen jaar voerden vrijwilligers van De Kindertelefoon in Tilburg echter ook opvallend vaak gesprekken met kinderen waar thuis financiële stress is.