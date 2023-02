Bladel trekt half miljoen uit voor subsidie duurzaamheid

LIVE eredivisie | PSV wil thuis revanche op FC Groningen na debacle in uitwed­strijd

PSV neemt het vanavond in de eredivisie thuis op tegen laagvlieger FC Groningen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij verloor eerder dit seizoen de uitwedstrijd (4-2) en aast in het eigen Philips Stadion op revanche. Na twintig speelrondes bedraagt de achterstand van de Eindhovenaren op koploper Feyenoord vier punten. De aftrap van PSV - FC Groningen is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

