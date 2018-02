Bladel zet toch stap richting strengere geurnorm

De gemeenteraad van Bladel heeft donderdagavond toch een stap gezet om in de toekomst de regels voor geurhinder voor veehouderijen aan te kunnen scherpen. De huidige regels op dat gebied zijn geëvalueerd. En in een gebiedsvisie maakte het college inzichtelijk welke effecten het aanscherpen van de regels voor geurhinder heeft. Dat zijn twee wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan, voordat de geurnormen kunnen worden gewijzigd.

Bladel mikt op een nieuwe maximale geurnorm van 0,1 OU (odour units per kubieke meter, een eenheid voor geur) in alle kernen en 3 OU in het buitengebied, waar nu respectievelijk nog 1 en 10 OU gelden. Alleen in de kern Netersel is de norm al 0,1 OU.

Twijfels

Drie weken geleden adviseerde een meerderheid van de commissie Grondgebied nog het voorstel niet in de raad te behandelen. Bij veel fracties heerste twijfel of zo'n forse aanscherping wel nodig was, omdat ook met de huidige regels de geuruitstoot sinds 2008 al met 36 procent was afgenomen. Bovendien zouden die strengere regels een averechts effect kunnen hebben, omdat boeren niet meer zouden willen investeren in nieuwe technieken. Slotsom was dat de wethouder eerst maar eens met de sector moest gaan praten.

Dat was volgens inspreker Toos Mijs van ZLTO Bladel niet gebeurd. Wethouder Arjan van der Hout nam vervolgens alle tijd van de wereld om de beeldvorming te kantelen. Het beeld dat zijn ambtenaren werken vanuit een ivoren toren, haalde hij onderuit. „Zij hebben altijd veel contact met ZLTO en met veehouders." Bovendien, benadrukte Van der Hout, ging het gisteren slechts om de aanzet tot nieuw beleid, nog niet meer dan dat. Tegen de nieuwe geurnormen kan iedereen nog volop in bezwaar en ook de raad komt nog aan bod. En ten derde zou de impact van de aanscherping voor bestaande bedrijven niet groot zijn. Slechts één bedrijf zou er door beperkt worden.

'Flinke gevolgen'