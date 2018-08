Blauwalg in vijver Heideweg in Netersel

Zomerserie Opnieuw bekeken: In Knegsel staat Annie altijd klaar mee een pilske

2 augustus KNEGSEL - Acht dorpen in het Nederlandse deel van de Kempen, acht Brabantse plaatsen waar met de zachte g van gemoedelijkheid wordt gesproken. Ze eindigen allemaal op 'sel': Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel, Duizel (voorheen Duisel) en Wintelre (in dialect Wèntersel). Jan Willem Roy, ooit slagerszoon en coureur uit Knegsel, nam er in 2010 een cd over op. Acht liedjes: voor elk dorp één.