Boekhouder en afperser krijgen celstraf voor miljoenenfraude bij KempenPlus

Een muur zo koud als een koelkast en afbrokke­lend beton op de galerij: bewoners drie Tilburgse flats zijn het beu

TILBURG - Wat er mis is met de drie Mendelssohnflats in Tilburg? Heel veel, zo blijkt uit het zwartboek dat de bewoners maakten. ,,Ik kan mijn biefstukje net zo goed tegen de muur houden als in de koelkast leggen, dat voelt even koud aan.”