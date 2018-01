Brabantse drugscriminelen werken steeds vaker internationaal

In nauwe samenwerking met de Belgische autoriteiten presenteerde hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke in Hasselt de resultaten van een langdurig onderzoek in het criminele drugsmilieu. De 60-jarige John H. uit Sint-Willebrord, een ouwe rot uit de Brabantse onderwereld, werd daarbij afgeschilderd als één van de kopstukken van de bende. H. werd al op 20 december gearresteerd in Scheveningen. In 2003 kreeg hij elf jaar gevangenisstraf voor de productie en handel in harddrugs. Bovendien moest hij ruim 8 ton terugbetalen aan de Nederlandse staat.

Grenzen

Wilbert Paulissen, hoofd recherche van de Nationale Politie, zegt dat al langer te zien is dat Brabantse drugscriminelen banden aanknopen met buitenlanders. Uit het Vlaams/Nederlandse onderzoek blijkt dat H. vooral samenwerkte met Belgen. ,,Grenzen bestaan niet meer voor criminelen. Ze duiken overal op waar iets te halen valt." Bij de loodsen in Waspik, Uden en Zeeland is H. nimmer gezien, zegt Paulissen. ,,De mannen die daar actief waren, werkten wel in zijn opdracht, denken we."