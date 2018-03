Brand in Bladelse woning, gasfles in berging bleef intact

Bladel Transparant en VHP in Bladel willen allebei coalitie met CDA

22 maart BLADEL - Bladel Transparant en VHP spreken zich uit over hun gedroomde coalitie. Het CDA neemt als grootste partij het voortouw in de coalitiebesprekingen in Bladel. Lijsttrekker Anjo van de Huygevoort houdt de kaarten nog tegen de borst. „We willen met iedereen in gesprek en kijken naar de inhoud."