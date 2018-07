Brand in middenberm A67 bij Hapert

Elk jaar terug van New York naar Bladel voor Totaalfes­ti­val

20 juli BLADEL - Ze was pas negen jaar toen ze glazen verzamelde op het festivalterrein. Nu is Floor Fiers net 21 jaar en zorgt ze voor de theaterprogrammatie van het Totaalfestival in Bladel. Bijzonder, want elk jaar komt ze ervoor terug uit New York, waar ze studeert aan de Saint Lawrence University.