Broosend Hof blijft langer open: “Vergunningen voor Arendonkse No-stal-gie nog niet in orde”

Restaurant Broosend Hof in Oud-Turnhout staat sinds deze week te koop. Maar geen nood: het restaurant blijft nog een hele tijd open. Het nieuwe project van Koen Janssens en Sandra Verbraeken heeft vertraging opgelopen. “De vergunningen voor ‘Arendonkse Nos-tal-gie’ laten langer op zich wachten dan verwacht. Iedereen blijft dus welkom in Broosend Hof.”

Vijftien jaar baten Koen Janssens en Sandra Verbraeken restaurant Broosend Hof in Oud-Turnhout al uit. Normaal had het restaurant intussen gesloten geweest. Eind december zou het laatste gerecht worden geserveerd. Omdat Koen en Sandra met ‘Arendonkse Nos-tal-gie’ aan een nieuw hoofdstuk wilden beginnen. Een ‘B&O’ in de Zwartbergstraat in Arendonk. “Maar de vergunningen voor ons nieuwe project ‘Arendonkse No-stal-gie’ laten langer op zich wachten dan verwacht. We hebben daarom beslist om Broosend Hof nog langer open te houden”, vertellen Koen Janssens en Sandra Verbraeken.

De voorbije weken is het bij Broosend Hof wel een pak rustiger dan voorheen. Reden? Veel klanten denken dat het restaurant al gesloten is. “Normaal zouden we met Kerstmis onze laatste dag gewerkt hebben in Broosend Hof. Dat hadden we ook zo gecommuniceerd. We merken nu dat veel mensen daardoor denken dat we al gestopt zijn. Maar Broosend Hof is en blijft dus nog een hele tijd open.”

Richtdatum

Hoe lang het restaurant aan Brooseinde in Oud-Turnhout nog precies open blijft, is onduidelijk. Om gelijkaardige scenario’s als nu te vermijden, durven Koen en Sandra daar geen uitspraken meer over doen. “Een nieuwe richtdatum voor het einde van Broosend Hof en de start van Arendonkse No-stal-gie geven we bewust niet meer. Omdat we intussen beseffen dat het op vlak van vergunningen moeilijk is om er een datum op te kleven. Maar tot aan de zomer zal Broosend Hof al zeker open blijven, en mogelijk nog langer.”

Volledig scherm Restaurant Broosend Hof in Oud-Turnhout © Vastgoedhuys.be

Beleving en Overnachting

Het nieuwe project van Koen en Sandra, Arendonkse No-stal-gie, omschrijven ze zelf als een B&O. Een soort B&B, maar dan ietsje meer. “B&O staat voor Beleving en Overnachting. Het worden acht kamers om te overnachten, gecombineerd met een restaurant. Enkel in het restaurant komen eten, is niet mogelijk. Maar wie overnacht, krijgt een restaurantbeleving met open keuken. Daarbij proberen we zoveel mogelijk buiten te koken: open vuur, Ofyr, barbecue, …”, klinkt het. “Behalve het eten bieden we ook beleving aan met een sauna en hot tub in de natuur, huifkartochten, yoga, … Het is de bedoeling dat onze gasten volledig zen kunnen worden, met zo weinig mogelijk externe prikkels van sociale media. Er is slecht bereik in de Arendonkse No-stal-gie, hetgeen wij als een voordeel zien.”

Kippenstallen

De Arendonkse No-stal-gie wordt gerealiseerd aan het ouderlijke huis van Sandra Verbraeken. Achter de woning staan twee kippenstallen. Eén van de kippenstallen zal omgevormd worden tot B&O. “Eenmaal de vergunningen in orde zijn, kan het zeer snel gaan. Dan hebben we maar enkele maanden werk voor de boeg voordat we kunnen openen. Tot die tijd houden we Broosend Hof met plezier open. We hebben dit 15 jaar heel graag gedaan. Maar het wordt alsmaar moeilijker om vast personeel te vinden dat voor langere tijd blijft. We moeten constant op zoek naar nieuwe medewerkers. Dat wordt je beu na een tijd. In Arendonk kunnen we alles met ons twee doen, zonder personeel.”

Vraagprijs

In afwachting van de sluiting staat Broosend Hof te koop. Het pand bestaat uit een restaurant, feestzaal en woongedeelte. “Maar het kan ook perfect als privéwoning gebruikt worden of voor vrije beroepen. De feestzaal kan bijvoorbeeld met weinig ingrepen opgedeeld worden in drie aparte kamers.” Vraagprijs: 795.000 euro.

