Casteren vraagt en Muziek Akoestiek draait

,,Het moet vooral een ongedwongen muzikale avond worden in een huiskamerachtige sfeer, voor die mensen die op hun eigen manier carnaval willen vieren. We doen dat overigens in overleg met de carnavalsvereniging en de plaatselijke kroegbaas", zo vat Nars Jonkman de opzet van de alternatieve carnavalsviering samen.

Zestigplussers

Met onder meer Harrie Daemen, Henk Donkers en Mari Kieneker vormt hij de muzikale vriendengroep Muziek Akoestiek. ,,De muziek zit ons in de genen en met enige regelmaat vragen vooral zestigplussers uit het dorp ons om een muziekavond te organiseren. Eerder deden we dat met de kermis en nu is gevraagd om met carnaval iets op touw te zetten. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers kunnen we tapashapjes aanbieden en vriendelijke comsumptieprijzen hanteren", zo zegt Mari Kieneker.

Volgens Donkers wil de zestigplusser de drukte van het traditionele carnavalsfeest in de kroeg ontlopen. ,,De carnavalsmuziek vormt voor ons een stoorzender en niet iedereen houdt van hossen. We moeten met elkaar kunnen praten en dansen, we willen muziek met een aangepast geluidsniveau en je bepaalt zelf of je verkleed wilt zijn."

Nostalgie

Kieneker vult aan. ,,We zijn allemaal de zestig gepasseerd en met The Red Band uit Reusel hebben we muziek waarmee we gevoelens van nostalgie opwekken. De nummers zijn herkenbaar en slaan direct aan bij de bezoekers. Die komen overigens ook van buiten Casteren, laagdrempeligheid is troef."