Krantje valt al vijftig jaar op de mat in Casteren

100%-Blaal is een feest voor iedereen

8 juli BLADEL - Zaterdag was de vierde editie van 100%-Blaal . En weer was het op een warme zomeravond. De organisatoren van CV De Muggezifters konden daarom hun geluk niet op. Wat startte als een kleinschalig muziekfeest voor het dorp werd in korte tijd voor Bladelnaren van alle leeftijdscategorieën een feesttraditie aan het begin van de zomervakantie.