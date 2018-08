Celstraffen van 16 jaar geëist voor fatale ripdeal in 2001 in Bladel

Grote verschil­len in kosten bouwvergun­nin­gen: Bladel goedkoop, Valkens­waard prijzig

21 augustus Wie in Veenendaal zijn woning wil voorzien van een dakopbouw met verhoogde nok is elf keer zoveel kwijt aan een bouwvergunning als iemand met dezelfde plannen in Bladel. In Veenendaal zijn de kosten 2282 euro, in Bladel 197,50. Dat blijkt uit onderzoek van afvalcontainershop.nl onder alle 380 gemeenten.