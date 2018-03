Creatief met licht in optocht Bladel

Voor De Barbiertjes uit Netersel was hun tweeëntwintigjarig jubileum de reden om hun wagen en groep in het licht te zetten. ,,We doen niet elk jaar mee, maar we zijn nu nog een paar weken doorgegaan met onze bouwers”, vertelt Timo Savelsberg. Vlak voor de start is het nog wel even zweten voor de technische mensen van de groep, want de aggregaat heeft het begeven. Het lukt ze om net op tijd een reserve apparaat op te snorren en te installeren.

Ze hadden daarbij geluk, dat de stoet wat langzaam op gang kwam. De organiserende Muggezifters uit Bladel verkochten loten, in plaats van het heffen van entree. De verkoopwagen aan het begin van de stoet hield het geheel echter wat op. Het zorgde wel voor tevreden gezichten bij de carnavalsvereniging: ,,Het is drukker dan andere jaren”, aldus Pius Lemmens, die twintig jaar geleden het idee voor de Lichtstoet lanceerde. ,,Gratis entree helpt. En het weer natuurlijk. Het is een ideale avond voor ons”.

Een opvallende rol was er voor de wagen van Het Landelijk Gilde Wuustwezel. De Belgen waren helemaal naar Bladel gekomen met hun ‘Vlinderparadijs’. Deze kleurrijke, serene creatie viel bijzonder goed in de smaak bij het publiek. Dat kwam door hun techniek waarbij ze vlakken verlichten in plaats van de gebruikelijke lichtslangen. Ook hun muziekkeuze contrasteerde opvallend met de harde beats van de meeste wagens.

Het Brouwergilde uit Reusel koos voor de andere kant van het spectrum. Met hun succeswagen ‘In d’n olie”, zoeken ze de grenzen van het mogelijke op. Ze moeten secuur door de straten manoeuvreren om alles heel te houden. ,,We doen al vele jaren mee”, weet Bart Lavrijsen van de Reuselse wagenbouwers. ,,In de Kempenoptocht wonnen we, maar in het licht gezet, komt elke wagen er weer heel anders uit te zien. Het is vooral leuk. We maken er een gezellige avond van.

Dat gebeurde dit keer in Cultureel Centrum Den Herd, waar de prijsuitreiking is. Daar is meer ruimte om alle deelnemers en hun supporters te ontvangen voor de bekendmaking van de prijzen en het feest wat daarna zeker volgt.

