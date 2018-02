Dankzij ijsmeester Broens wordt er maandag weer geschaatst in Bladel

De zon is de grootste vijand van de Bladelse ijsmeester. Elke avond en nacht is Broens daarom in de weer om voldoende water op zijn baan te krijgen voor een goede ijslaag. „Vanmorgen waren we om negen uur open. Tot een uur of elf hebben we heerlijk geschaatst. Maar toen de zon op de baan kwam, werd de kwaliteit te slecht”, verklaart de ijsmeester van Bladel. Met lede ogen ziet hij dat de winterzon de strijd wint en zijn zorgvuldig aangebrachte ijslaagje laat smelten.