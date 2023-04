De beste wijnen onder 8 euro: bij deze Kempense wijnhandels moet je zijn voor je communie- of lentefeest

Geef je dit voorjaar een communie- of lentefeest? Zo’n feest is niet geslaagd zonder een glas lekkere wijn. En die hoeft niet per se duur te zijn. Om inspiratie op te doen, selecteerden wij telkens één fles onder de 8 euro bij acht Kempense wijnhandels . Ongetwijfeld zul jij scoren aan de feesttafel met wijnen als ‘lieveheersbeestje' of ‘arrogante kikker’.

Die mooie outfit voor het communie- of lentefeest van je zoon of dochter heb je ongetwijfeld al gekocht. Dat kan al niet meer stuk. Maar nòg meer dan over de kledij van je oogappel wordt de dag nadien gepraat over het feest zelf. En dat kan alleen geslaagd zijn als er lekkere wijn op tafel staat. Zeker voor een communie- of lentefeest mag het al eens iets meer zijn dan een wijn van de supermarkt die iedereen al kent. Maar waar haal je die? En is hij wel betaalbaar? Wel, je haalt die wijn gewoon in een wijnhandelaar vlak bij jou in de buurt. Hieronder wat inspiratie waarmee je zeker scoort. En om je niet op kosten te jagen, beperken we ons tot wijnen onder de 8 euro.

• Saint-Marc – Chardonnay Reserve bij WIJNEN JACOBS



Volledig scherm Saint-Marc – Chardonnay Reserve © RV

Prijs: 6,99 euro

Druivensoort: Chardonnay

Omschrijving: Deze wijn is een zeer lichte en toegankelijke Chardonnay uit Frankrijk met een lekkere frisheid en een toegankelijke afdronk. Ideaal als aperitief of bij pasta, vis, en schaal- en schelpdieren. De wijn is een product van Foncalieu, een coöperatie die de beste wijnhuizen in Zuid-Frankrijk bundelt. Door samen hun krachten te bundelen hebben ze meer financiële mogelijkheden om hun wijnen met de beste technologie te maken om zo een sublieme kwaliteit na te streven.

Volledig scherm De zaakvoerders van Wijnen Jacobs. © Wijnen Jacobs

Meer info: Wijnen Jacobs wordt gerund door Frank Jacobs en zijn vrouw Ellen Gijsbrechts. Frank zit al meer dan dertig jaar in het wijnvak. Aanvankelijk had Wijnen Jacobs enkel een winkel op de Poederleeseweg 68 in Lille. Twee jaar geleden kwam daar een tweede winkel bij aan de Steenweg op Turnhout 2 in Oud-Turnhout. Beide winkels zijn van dinsdag tot vrijdag open van 10 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 17 uur. Buiten deze openingsuren kan je ook 24/7 terecht in de wijnautomaat die Wijnen Jacobs heeft staan aan de winkel in Lille. Wijnen Jacobs heeft meer dan 300 wijnen uit de hele wereld in het gamma. De prijzen voor de flessen schommelen tussen 5,39 euro en 202 euro.

Bestellen kan bij Wijnen Jacobs via deze link.

• Arrogant Frog Tutti Frutti Blanc, Pays d’Oc bij WIJNKENNIS



Volledig scherm Arrogant Frog Tutti Frutti © RV

Prijs: 7,90 euro

Druivensoort: Chardonnay, Colombard, Grenache Blanc, Muscat, Sauvignon Blanc, Vermentino en Viognier

Omschrijving: Wat gedacht van deze naam? Arrogant Frog, wat zoveel betekent als arrogante kikker. Kan je misschien gebruiken als subtiele hint naar de zatte nonkel die al te veel gedronken heeft tijdens je feest. De wijn is een allegaartje aan druiven waarmee de wijnmaker uitpakt met 30% Colombard, 25% Chardonnay, 20% Grenache, 10% Vermentino, 8% Sauvignon, 4% Viognier en 3% Muscat. Stokken van een leeftijd die variëren tussen de 8 en de 35 jaar oud die aangeplant staan in de omgeving van Limoux in Frankrijk. Het geheel geeft een geelgroene wijn met een intense, fruitige geur van passievruchten en perzik en een frisse, vlot drinkende fruitige smaak.

Volledig scherm Wim Sas (rechts) startte in 2016 ook een mobiele wijnbar samen met Jurgen Thys. © Foto de la Cruz

Meer info: Wijnkennis bevindt zich aan de Poederleeseweg 30 in Lille. De zaak wordt gerund door sommelier Wim Sas. Enkele jaren nadat hij Wijkennis opstartte, opende Wim in 2010 de winkel in het centrum van Lille. Op donderdag en vrijdag kan je van 13 uur tot 18 uur terecht in de winkel, op zaterdag van 10 tot 16 uur. Wim Sas biedt daarnaast ook verschillende avondcursussen aan in zijn winkel voor wie zijn of haar wijnkennis wil bijspijkeren. Bij Wijnkennis kan je terecht voor wijnen van verscheidene landen. “Een klassewijn hoeft bij ons niet duur te zijn. We bieden reeds zeer mooie wijnen aan in de prijsklasse van 5 tot 10 euro, en in ons segment tussen 10 en 20 euro kan je jezelf verwennen met kwaliteitswijnen van wereldklasse.”

Bestellen kan via Wijnkennis in Lille via deze link.

• Juan de Juanes Bronce Blanco bij HUIS MANENDONCKX

Volledig scherm Juan de Juanes Bronce Blanco © RV

Prijs: 5,60 euro

Druivensoort: Chardonnay en Macabeo

Omschrijving: Deze Juan de Juanes Bronce Blanco is een witte wijn uit Valencia in Spanje. In het glas is de wijn helder en bleekgeel van kleur. In de neus neem je intense aroma’s waar van rijp fruit (perziken, mango en peren) met florale hints (jasmijn). In de mond vormt deze wijn een goede balans tussen frisheid en intensiteit, aangename zuurgraad en aanhoudende afdronk. De wijn past perfect voor een aperitief en bij zeevruchten, vis en wit vleesgerechten.

Volledig scherm Frederik Manendonckx. © Huis Manendonckx

Meer info: In 1954 richtten Mon en Dora Manendonckx in de Stationsstraat café ‘t Wijnhuis op. Iets verderop, in dezelfde straat, baatte zijn broer Stany samen met vrouw Angele meer dan twintig jaar ‘Huis Manendonckx’ - later ‘De Wijnkelder’ - uit, waar je onder andere terechtkon voor wijnen en likeuren. Café ‘t Wijnhuis werd in 1978 uitgebreid met een eerste zaaltje om onder leiding van Louis en Annemie Manendonckx uit te groeien tot zijn huidige vorm met meerdere feestzalen. In 2006 namen Filip en Frederik Manendonckx ‘Wijnimport Saillart’ over en doopten deze zaak om tot ‘Huis Manendonckx’. Met kleinzonen Fonne en Ferre Manendonckx lijkt de toekomst van ‘t Wijnhuis en Huis Manendonckx alvast verzekerd. Je vindt er wijnen van over heel de wereld. De prijzen schommelen tussen 5,60 euro en 316 euro voor een fles. Je vindt Huis Manendonckx in de Stationsstraat 54 in Geel. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de winkel open van 10.30 uur tot 12 uur, en van 13.30 uur tot 18 uur. Op zaterdag kan je er doorlopend terecht van 10 uur tot 17 uur.

Bestellen kan bij Huis Manendonckx in Geel via deze link.

• Montgravet Blanc, Vin de France bij VAN ECCELPOEL

Volledig scherm Montgravet Blanc © RV

Prijs: 7,81 euro

Druivensoort: Chardonnay

Omschrijving: Deze wijn uit de Languedoc-Roussillon in Frankrijk is een echte doordrinker van 100% Chardonnay druiven. Opvallend: de wijn wordt geassembleerd door de eigen sommeliers van Van Eccelpoel. De wijn is nu op dronk en past perfect bij vis, schaal - en schelpdieren, en gevogelte. “Deze Chardonnay is een eigen selectie van Van Eccelpoel gemaakt met druiven afkomstig uit de Languedoc”, klinkt het. “Bedoeling was een wijn samen te selecteren, fris en sappig, maar met de body en diepgang van een gastronomische wijn. Uiteindelijk werd voor het jaar 2021 gekozen voor een wijn van 100% Chardonnay, gerijpt in inox tanks. Een klein deel van de wijn rijpte op eikenhouten vaten. Het resultaat: deze Montgravet met een blinkende, lichtgele kleur, een verfrissend citrus boeket en een lichtboterige, rijke en elegante smaak van de Chardonnay.”

Volledig scherm Koen Michiels, Chef de Cave bij Van Eccelpoel. © Van Eccelpoel

Meer info: Van Eccelpoel is een versmarkt aan de Lierseweg 26 in het centrum van Herentals. De winkel werd al in 1948 opgericht door Leontine Pelsmakers. De zaak groeide uit tot een grote wijn- en delicatessenzaak die gekend is tot in de ruime regio. “Karel Van Eccelpoel, zoon van onze stichtster Leontine, en sommelier Koen Michiels startten zo’n vijfentwintig jaar geleden met de uitbreiding van onze wijnkelder”, klinkt het. “Ondertussen kreeg de derde generatie, Lawrence Vechter en Jef Van Eccelpoel, de wijnmicrobe ook te pakken. Ze vormen samen met Jeroen Lenaerts en Senne Verbeeck het wijnteam.” De wijnafdeling van Van Eccelpoel werkt samen met wijnhuizen verspreid over de wereld. Ook in de versmarkt vind je wijnen, maar als je uit een echt uitgebreid assortiment wil kiezen, moet je de kelder in. Daar vind je een assortiment aan uitgelezen, exclusieve maar daarom niet dure wijnen. De prijzen van de wijnen schommelen tussen 7,15 euro en 951,50 euro. Van dinsdag tot vrijdag is de winkel open van 9 uur tot 18 uur, op zaterdag van 8 uur tot 18 uur. Op zon- en feestdagen kan je er terecht van 8 uur tot 12.30 uur.

Bestellen kan bij Van Eccelpoel in Herentals via deze link.

• Mirone Blanco bij LA BUENA VIDA

Volledig scherm Mirone Blanco © RV

Prijs: 7,15 euro

Druivensoort: 83% Viura, 17% Chardonnay

Omschrijving: Als je wil uitpakken met een druivensoort die nog niet veel gasten op je feest al gedronken hebben, kan je voor deze wijn kiezen. Ruim driekwart van de wijn is gemaakt van Viura. De Chardonnay die er voor 17% inzit, zal wellicht iedereen kennen. Maar met Viura zet je toch iets specialer op tafel. De wijn is afkomstig uit Spanje. Mirone is het Catalaanse woord voor lieveheersbeestje. De oogst van deze wijn gebeurt volledig manueel: de wijngaarden zijn immers zogenaamde ‘bush vines’. Ze staan dus niet in lange rijen, maar als struiken aangeplant, zodat enkel manuele behandeling mogelijk is. Deze wijn is een allemansvriend en biedt een glas vol aangenaam fruit en kruidigheid.

Volledig scherm Wim Vanleuven en Johan Sterckx, zaakvoerders van La Buena Vida. © La Buena Vida

Meer info: La Buena Vida is dé referentie voor Spaanse wijnen in ons land. Wijnen uit een ander land vind je er niet. De zaak werd in 1994 opgericht door Wim Vanleuven, advocaat van opleiding. Zijn passie voor wijn groeide tijdens een Erasmusbeurs in Barcelona. La Buena Vida groeide doorheen de jaren zo sterk dat het op zijn eentje intussen 1/20ste van de Spaanse uitvoer naar België haalt. De wijnhandel ligt op bedrijfsterrein Verlipark in Mol, te bereiken via de Lichtstraat. Van maandag tot vrijdag is de winkel open van 9 uur tot 17 uur, de eerste zaterdag van de maand ook van 13 uur tot 17 uur. Je vindt er wijn vanaf 6,93 euro, maar ook flessen van meer dan 1.000 euro per 75 cl.

Bestellen kan bij La Buena Vida in Mol via deze link.

• Tiberius Vin de Pays d’Oc Grenache - Viognier bij HET WIJNHUIS

Volledig scherm Tiberius Vin de Pays d'Oc Grenache - Viognier © RV

Prijs: 6,84 euro

Druivensoort: Grenache Blanc en Viognier

Omschrijving: De meeste mensen kennen Grenache als een rode druif. Voor deze wijn uit de Languedoc in Frankrijk werkt de wijnmaker met de Grenache Blanc (80%) aangevuld met Viognier (20%). De druiven worden geteeld op een ondergrond van mergel met veel klei en kalksteen. Het resultaat is een lichte, fruitige wijn met een vleugje citrus en veel exotisch fruit. En met een droge en verfrissende afdronk. Ideaal als aperitief of bij salades of lichte visgerechten.

Volledig scherm Lander Raes is verantwoordelijke van Het Wijnhuis in Hoogstraten. © Het Wijnhuis

Meer info: Het Wijnhuis is niet louter een Kempense wijnhandel. Het bedrijf heeft in totaal veertien winkels verspreid over Vlaanderen. Eén daarvan ligt in de Kempen, aan de Gravin Elisabethlaan 1 in Hoogstraten. Wijnconsulent is er Lander Raes. De winkel is van dinsdag tot en met zaterdag doorlopend open van 10 uur tot 18 uur. Het Wijnhuis heeft in totaal meer dan 1.300 wijnen in het assortiment. Dit zijn zowel Italiaanse, Spaanse, Portugese, Duitse, Oostenrijkse, Belgische, Luxemburgse, Macedonische, Chileense, Argentijnse, Zuid-Afrikaanse, Australische, Nieuw-Zeelandse als Amerikaanse wijnen. Je kan er wijn kopen van 6,50 euro. Wie wat meer geld kan spenderen, kan gaan tot 578 euro.

Bestellen kan bij Het Wijnhuis in Hoogstraten via deze link.

• Vecchia Torre Vermentino Igp Salento Bianco bij BEVOVINI

Volledig scherm Vecchia Torre Vermentino Igp Salento Bianco © RV

Prijs: 7,50 euro

Druivensoort: Vermentino

Omschrijving: Spaanse en Franse wijnen hebben we hierboven al voorgesteld. Met deze wijn raden we een Italiaanse wijn aan. Een wijn gemaakt van Vermentino. Die druif vind je hier en daar ook elders, maar toch vooral in Italië. De Vermentino Salento heeft een strogele kleur met subtiele groene accenten. De wijn komt uit het Italiaans Puglia, en is droog en fruitig. Het bouquet is intens met delicate tonen van citrus, salie en mediterrane kruiden. De wijn heeft een harmonieuze en fruitige smaak, met een aangename mineraliteit. Deze wijn is ideaal bij visgerechten en schaaldieren, ook als aperitief.

Meer info: Bevovini, een wijnzaak aan Rode Akkers 3 in Kasterlee, heeft zich gespecialiseerd in Italiaanse wijnen. Uit elke Italiaanse regio kan je er wel een wijn vinden. De zaak heeft behalve een webshop ook een winkel die beperkt open is: op vrijdag en zaterdag van 10 uur tot 17 uur. Zaakvoerster van Bevovini is Corinne Voets. Zij is al maar dan vijftien jaar gespecialiseerd in Italiaanse wijnen. “Onze missie : het hele pallet vanuit alle delen uit Italië aan klanten aanbieden en dit tegen scherpe prijzen. Daarom kopen we rechtstreeks bij de producenten zonder tussenschakels. Zo creëren we een sterke band met onze wijnmaker en zijn producten, waardoor we het verhaal achter de wijnen beter aan de klanten kunnen overbrengen.” De goedkoopste wijn kost er 6,75 euro. Voor de duurste fles van 75cl betaal je 106 euro.

Bestellen kan bij Bevovini in Kasterlee via deze link.

• Kingpin White bij TASTE - NEW WORLD WINES

Volledig scherm Kingpin White © RV

Prijs: 7,60 euro

Druivensoort: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo

Omschrijving: Kingpin White is een Spaanse wijn uit de streek La Mancha van producent Félix Solis. Het wijnhuis werd opgericht in 1952 in de DO Valdepeñas en is één van de grootste familiewijnhuizen van Spanje. Het is een rijke wijn met veel fruit, romigheid en zachte frisse zuren. Je kan de wijn zowel als aperitief drinken, maar hij past ook perfect bij paella, visgerechten, tapas of bij koude vleeswaren. De Kingpin White is gemaakt van Chardonnay, Sauvignon Blanc en Verdejo druiven en afkomstig van wijngaarden uit Castilla - La Mancha in centraal Spanje, het grootste wijnbouwgebied ter wereld.

Meer info: Taste - New World Wines is de wijnzaak van Marijn Van Dyck. Hij nam de wijnhandel enkele jaren geleden over van zijn overleden vader Rik Van Dyck. Net zoals zijn vader Rik, richt Marijn zich vooral op betaalbare wijnen uit de nieuwe (wijn)wereld. Al heeft hij ook een ruim aanbod aan Franse en andere Europese wijnen. In het assortiment vind je flessen van 5,50 euro tot 40 euro. Taste – New World Wines heeft geen fysieke winkel. Wie er wijnen besteld, krijgt de wijnen thuis geleverd, of je kan de wijnen na afspraak ophalen bij Marijn Van Dyck in de Fonteinstraat 184 in Turnhout. Op zondag zondag 30 april en maandag 1 mei organiseert Taste een voorjaarsproeverij in de parochiezaal van Zwaneven in Oud-Turnhout, telkens van 14 uur tot 19 uur.

Bestellen kan bij Taste - New World Wines in Turnhout via deze link.

