De Valken en Koeistraat worden zone 30 met dynamische verkeersborden: “Deze branden bij de start en het einde van de schooluren”

ArendonkDe gemeenteraad heeft op voorstel van N-VA beslist om een zone 30 in te voeren in De Valken en Koeistraat door middel van dynamische borden. De nieuwe snelheidsbeperking is daardoor alleen van toepassing wanneer er veel fietsers op de baan zijn ‘s ochtends en ‘s middags. De rest van de dag mag je er nog steeds 50 kilometer per uur rijden.

Er waren al vaker initiatieven vanuit de oppositie om een permanente zone 30 in te voeren in De Valken en de Koeistraat, maar die kregen nooit groen licht. Ook nu kwam er weer vanuit de oppositie de vraag om nu een eindelijk eens een beslissing te nemen om de verkeersveiligheid in de straten te verbeteren. N-VA diende daarom een alternatief voorstel in: een zone 30 met dynamische borden. Het zorgde op de gemeenteraad van december weer voor de nodige discussies, maar uiteindelijk werd het voorstel - niet unaniem - goedgekeurd. “N-VA Arendonk heeft altijd gesteld dat, om de verkeersveiligheid te verhogen, de volledige weginfrastructuur moet worden herbekeken”, klinkt het bij N-VA.

Gevoelsmatig

“De recente aanleg van gele fietssuggestiestroken in de centrumstraten bewijst dat tijdens drukke momenten met veel verkeer de gemiddelde snelheid van autobestuurders opvallend lager ligt dan 50 km per uur. Dit is het effect waar wij naar streven. Wanneer het druk is, moeten mensen gevoelsmatig hun snelheid aanpassen omdat ze niet anders kunnen. Wanneer er weinig tot geen verkeer is, is er echter geen reden tot een snelheidsbeperking en kan gewoon aan de toegelaten maximumsnelheid van 50 km per uur worden gereden.” Daarom stelde de partij voor om wel een zone 30 in te voeren in de De Valken en de Koeistraat, maar dan alleen tijdens de spitsuren, wanneer het echt nodig is.

“Op dit moment geldt er reeds een zone 30 in alle schoolomgevingen van Arendonk, met name in de Kerkstraat en De Maaskens. In de Kloosterbaan is er een zone 30 met dynamische borden. De Vrijheid is ingericht als fietsstraat”, klinkt het. “Door de verschillende zones 30 in de buurt van de scholen met elkaar te verbinden wensen we een veilige lus te creëren voor zwakke weggebruikers. Vandaar het voorstel om een snelheidsbeperking in te richten langsheen de gewestwegen De Valken en Koeistraat met dynamische verkeersborden. Deze branden bij de start en het einde van de schooluren."

Vrachtverkeer

Het voorstel van de dynamische verkeersborden omvatte ook de ambitie om zwaar vrachtverkeer maximaal te weren uit het centrum. “Daarom willen we onderzoeken of we samen met de dynamische snelheidsbeperking ook een tonnagebeperking kunnen invoeren voor plaatselijk-, doorgaand- en werfverkeer. Ook hiervoor willen we dynamische borden inzetten zodat tijdens de start- en einduren van de scholen deze omgeving veiliger wordt. De politie zal bijkomend toezien op de handhaving van deze regels zodat overtreders kunnen worden bestraft.” Tot slot wil de meerderheidspartij de kennis van de wegcode bij alle weggebruikers opfrissen door nauwer samen te werken met de Arendonkse scholen, verenigingen en belangengroepen.

Timing

Maar wanneer zouden al die ambities gerealiseerd worden? “Geen enkel voorstel is gekoppeld aan een tijdspad. Vooral voor de dynamische borden en het vrachtverkeer bestaat er nog veel onduidelijkheid”, zegt schepen voor Mobiliteit Luc Bouwen (CD&V). “Waarom? In die voorstellen is een deel van een Vlaamse gewestweg betrokken. Wil de gemeente die verkeersborden en tonnagebeperking realiseren, dan moet ook de beheerder van die weg - Agentschap Wegen en Verkeer - akkoord gaan en moeten er afspraken gemaakt worden over de financiering van die projecten. En dat kan wel een tijdje duren. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de projecten zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden."

