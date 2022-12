Dennis Kroonen schrijft boek over wielerwedstrijd Acht van Bladel: ‘Het zijn allemaal sterke karakters’

Eenentwintig, zoveel wielrenners beschrijft Dennis Kroonen in zijn boek De Kracht van de Acht . Allen hebben ze één ding gemeen: ze reden de Tour de France én ze stonden op het podium in de Acht van Bladel.

En dat waren zeker niet de minsten. Kroonen noemt een paar toppers: ,,Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock, Steven Kruijswijk en Geraint Thomas. Winnen in de driedaagse Acht van Bladel is geen garantie voor succes, maar het blijkt wel een indicatie van de kwaliteiten van een renner.”

De tegenwoordig in het Belgische Mol woonachtige auteur zette tijdens de Tour de France van 2022 de rennersverhalen op Facebook. ,,Eenentwintig, evenveel als de etappes in de Tour. Dat kwam mooi uit. Elke dag een verhaaltje. Het was soms wel stressen, maar het lukte.”

Zijn Facebookpagina trok de aandacht van het bestuur van de Stichting Wielerevenementen Bladel. Onder de titel De Kracht van de Acht werden de verhalen gebundeld ter promotie van hun wedstrijd, die sinds 1949 wordt gereden.

Een echte klimmer

Vanaf het begin is de Acht van Bladel een koers geweest voor jonge coureurs (onder de 18 jaar) waarin ze extra op de proef werden gesteld. In het verleden lag dat in de lengte van het parcours. Vanaf 2000 is het zelfs een meerdaagse wedstrijd geworden, waarin de talenten als vanzelf boven komen drijven. Kroonen: ,,Na de strijd in Bladel leer je de renners eigenlijk met terugwerkende kracht kennen. Als junior rijden ze nog als jonge honden. Niet geregisseerd. Je ziet dan al wel wie de kwaliteit heeft om de top te halen.”

Het zijn allemaal sterke karakters”, noemt de schrijver een rode draad in zijn boek. Soms nemen de verhalen een verrassende wending, zoals bij Steven Kruijswijk. ,,In de Acht won hij na drie dagen de sprinttrui. Later is het een echte klimmer geworden.”

,,Het blijft natuurlijk een beetje ‘scorebordjournalistiek’”, is Kroonen de eerste om toe te geven. ,,Martijn Maaskant bijvoorbeeld won de Acht in 2002, maar raakte na een val in de versukkeling en is nu rattenbestrijder bij waterschap Rivierenland.” Aan de andere zijde viel Dylan van Baarle buiten het bestek van het boek. Niemand betwist zijn klasse, maar in Bladel kwam hij ‘slechts’ tot de vierde plaats.

Liefde voor de wielersport

Kroonen reed zelf twee keer de wedstrijd van zijn club Het Snelle Wiel. ,,Het mocht geen naam hebben. Ik had wel kwaliteiten, maar niet het doorzettingsvermogen om aan de top te komen”, bekent hij. De liefde voor de wielersport is er wel altijd geweest. ,,Renners konden omkleden in de LTS, waar mijn vader werkte. Dat trok me enorm. Later ben ik zelf gaan fietsen. De laatste jaren ben ik chauffeur van een gastenwagen.”

Om de 108 pagina’s af te ronden en rijp te maken voor publicatie in een boek deed Kroonen nog een beroep op wielerchroniqeur Piet Gijsbers. Hij gebruikte foto’s van Theo van Sambeek.

De bundel De Kracht van de Acht is te bestellen via achtvanbladel@gmail.com. Het boek kost 17,50 euro.