Drie nieuwe politieke partijen op Bladels stembiljet

BLADEL - Er valt wat te kiezen in Bladel. Drie nieuwe partijen doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

D66 Bladel, TrefZeker Hapert en Bladels Belang hopen het politieke landschap in Bladel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op te schudden. Deze drie partijen stonden vier jaar geleden nog niet op het stembiljet.

Voor Bladels Belang zijn het weliswaar de eerste verkiezingen, maar de partij rond raadslid Rob van Deursen (47) is niet nieuw. De eenmansfractie zit al in de raad sinds Van Deursen zich in het voorjaar van 2015 afsplitste van Bladel Transparant. Hij wil zich met name op de kern Bladel richten. „Als het 'stads dorp' Bladel verder versterkt wordt, profiteren de overige kernen daarvan", stelt Van Deursen. Verder wil hij niet 'op voorhand van alles vastleggen'. „Coalitieafspraken werken averechts, hebben we gezien. We willen discussies open ingaan zonder een vooraf afgesproken standpunt." Geen coalitieprogramma maar raadsbreed op zoek naar overeenstemming. De kandidatenlijst van Bladels Belang wordt een korte. „Mijn vrouw Natasja en ik, en niet veel meer mensen."

Kempengemeente

Bladel gaat fuseren met Eersel en Reusel-De Mierden (en wellicht Bergeijk en Oirschot), als het aan D66 Bladel ligt. „Een aantal partijen is vastgeroest in de gedachtegang van Bladel als gemeente. Maar de schaal van de gemeente past niet meer bij de uitdagingen", zegt lijsttrekker Dorus Daris (35). Duurzaamheid is een ander speerpunt. „Het schort aan concrete maatregelen."

De meest verrassende nieuwkomer is TrefZeker Hapert. De plannen om gemeenschapshuis Den Tref in Hapert te slopen waren voor Jan van den Bossche (85) reden om de partij op te richten. Toch is TrefZeker Hapert volgens hem geen protestpartij met maar één agendapunt. Referenda zijn voor de partij een must bij belangrijke besluiten, zoals de bestuurlijke toekomst of het nieuwe gemeenschapshuis in Hapert. „Wij vragen het aan de mensen die hier wonen. Nu wordt het van bovenaf opgelegd." Aan de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma wordt nog druk gewerkt.