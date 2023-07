Eigenaar Posthof kan starten met grote supermarkt, raad akkoord, ondernemers boos: ‘Dit wordt een strijd op leven en dood’

Schrijf­ster Kreek Daey Ouwens levert met ‘Mijnwerk’ haar levenswerk af: ‘Je kindertijd kleurt je hele leven’

EINDHOVEN - Met taal als een houweel daalt Kreek Daey Ouwens af in de diepte van haar herinneringen. In het vuistdikke Mijnwerk komen alle poëtische fragmenten die ze in ruim dertig jaar tijd over haar familie schreef samen. Hiermee is de Eindhovense schrijfster misschien wel het best bewaarde literaire geheim van Nederland.