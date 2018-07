Elk jaar terug van New York naar Bladel voor Totaalfestival

Woonbos Hapert nadert voltooiing

19 juli HAPERT - Het natuurgebied De Nieuwe Wildernis in Hapert is aangelegd, nu komen de woningen eraan. De eerste staat er al, de andere 29 zitten in de planning. Als het wijkje eenmaal klaar is, dan is het Woonbos, de aanvulling op het Kempisch Bedrijven Park (KBP), ook af.