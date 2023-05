Festivals voor het goede doel, wereldrecords vestigen en met een Vikingschip varen: Dit zijn onze weekendtips voor de Kempen

Voormalig kindsol­daat uit Sierra Leone slaat als ongeleid projectiel om zich heen in het halve land

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Sinds 2002 zwerft een voormalig kindsoldaat uit Sierra Leone door Nederland, met uitzondering van de periodes dat hij in een cel of psychiatrische kliniek zat. Donderdag zat hij voor de rechter voor een mishandeling in Eindhoven.