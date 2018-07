Fietsvierdaagse Bladel: ‘Op deze manier ontdek je de mooiste plekjes’

,,Het is altijd even plannen om te kijken wanneer we alle zes kunnen. Natuurlijk moet de omgeving ook aantrekkelijk zijn en dan boeken we. Voor ons is het echt vier dagen vakantie”, lacht de gangmaakster van het stel. Ze hebben ingeschreven voor de 35 kilometer. ,,We logeren in een bed and breakfast in Reusel. Dus we moeten er elke dag nog tien kilometer bijtellen.” Ook de warmte is een reden om het rustig aan te doen voor het zestal, allen afkomstig uit de omgeving Nuland/Vinkel. Gezelligheid staat voorop. ,,We missen hier wel een muziekje bij de start. In Schoorl speelde een draaiorgel. Dat gaf wel sfeer.” Maar dat mag de pret niet drukken. De blauwe petjes gaan op en daar vertrekken ze voor de eerste dag.