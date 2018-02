Garagehouder Hapert: Ze gaan me hier doodmartelen

HAPERT - Vier mannen staan dinsdagochtend 21 november voor de open roldeur van autogarage Mercedes Only aan de Lemel in Hapert. Op bewakingscamerabeelden is te zien dat zodra ook de laatste de muts van zijn trui over z'n hoofd heeft getrokken de vier gebukt en haastig het bedrijf binnenlopen.

Ze dringen het kantoortje binnen waar de eigenaar aan het werk is en slaan hem zonder een woord te zeggen neer. Z'n bril vliegt van z'n hoofd. ,,Die gaan me hier doodmartelen”, denkt de Hapertse ondernemer direct. Hij deed dinsdagavond zijn verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht. De overvallers blijken erg agressief te werk zijn gegaan.

Lees ook Vier gewapende mannen overvallen autogarage in Hapert, eigenaar en zijn vrouw gewond Lees meer

Mishandeling

Zodra ook zijn vrouw het garagebedrijf binnenkomt, schreeuwt hij haar toe dat ze de politie moet bellen. Ze rent naar het naastgelegen woonhuis en denkt op tijd binnen te zijn. Maar de overvallers rennen achter haar aan en trappen de deur in. Ze mishandelen de vrouw en zoeken in de woning naar een kluis.

De ondernemer denkt in de garage alleen maar dat hij de mannen zo snel mogelijk weg wil hebben. Hij verzet zich. Worstelend met een overvaller belandt hij buiten op zijn bedrijfsterrein naast een auto. 'Waar is de kluis anders doen we je vrouw wat aan', bijt de man hem toe tijdens de vechtpartij. De politie doet later een opvallende vondst: de daders laten bij de auto waar de ondernemer gewond op de grond belandt een samuraizwaard achter. Ze hebben het wapen niet gebruikt tijdens de overval. Het echtpaar loopt flinke hoofdwonden, een hersenschudding en rugpijn op.

Auto

Een buurtgenoot ziet de onrust bij het garagebedrijf en maakt een foto van de donkerblauwe Audi A6 waarin de vier mannen wegrijden richting Hooge Mierde. Een politieman ziet de auto op zijn vrije dag rijden en noteert het kenteken omdat de bestuurder een rare manoeuvre maakt bij een wegafzetting. Het kenteken blijkt vals. De auto wordt later uitgebrand aangetroffen op een bosweggetje net buiten Hooge Mierde. Een paar honderd meter verder ligt de lege kluis.