Gebruikers mfa Hapert bepalen voorkeur

Prijskaartje

Vlak voor kerst presenteerde het college van Bladel nog twee andere varianten. De gemeenteraad had in mei 2017 opdracht gegeven het plan nog eens tegen het licht te houden. In de heroverweging moest meegenomen worden of het prijskaartje - een bruto-investering van ruim 17 miljoen euro - reëel is en of de aankoop van de kerk nodig is. In de twee nieuwe 'denklijnen' zijn kerk en pastorie geen onderdeel van de mfa. Ook is het dorpshuis qua vorm en ligging anders ingepast in het gebied.