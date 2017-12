Geen Ruimte voor Ruimte in Bladel

Briefwisseling tussen oor­logs­ka­me­ra­den na 77 jaar boven water in Hooge Mierde

28 december HOOGE MIERDE/Bladel - In het Oorlogsmuseum De Bewogen Jaren in Hooge Mierde kregen de drie kinderen van Piet van Geel uit Nieuw Vossemeer een spoor uit de oorlogsperiode van hun vader. De brief over zijn dienstmaat van toen, Stanny van de Ende uit Bladel, is het enige spoor van Stanny. In zijn brief vertelt Piet hoe hij Stanny kwijtraakte op het schip Le Pavon, dat in mei 1940 in Duinkerken gebombardeerd werd.