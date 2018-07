Goede zomermarkt in Bladel na hittedagen

Ook de 46ste editie van Zomermarkt Bladel was opgezet volgens het vaste stramien. ,,We bieden elk jaar veel entertainment en muziek en op het Van Houdtplein gratis kinderattracties, zoals een draaimolen, schipschommel en een kindershow. We hebben traditioneel ook veel bezoekende toeristen op de laatste zondag van juli", legt Gijsbers uit. Hij kan daarbij met de stichting jaarlijks rekenen op een flink aanbod van marktkramers en verenigingen, die handel zien in zo'n zomerse markt op zondag.

Ter hoogte van de kerk zoekt pastoor Harm Schilder ook het gesprek. In zijn zwarte toog, met witte boord behoeft zijn achtergrond geen uitleg. ,,Deze toog heb ik bewust aangetrokken vandaag. Dat valt op. Zo laat ik zien dat ik er ben en straal ik uit dat mensen welkom zijn", aldus Schilder die nu een half jaar pastoor is in Bladel. Dat welkom benadrukt hij door de kerkdeuren open te zetten. De jonge Sander Barth uit het Zuid-Hollandse 's Gravendeel bespeelt in de kerk het nieuwe orgel. Met zijn ouders logeert hij op een camping in Lage Mierde. Musiceren in de katholieke kerk van Bladel, is zijn manier om als toerist deze marktzondag in te vullen.