Grabbelpas zoekt monitoren voor paas- en zomervakantie

“Tijdens de paas- en zomervakantie organiseert de dienst vrije tijd activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar onder de naam Grabbelpas. Het aanbod is ruim: uitstappen naar de dierentuin of een pretpark, knutselen, bosspelen, sport en spel …”, klinkt het. “Voor de voorbereiding en de begeleiding van deze activiteiten doen we een beroep op monitoren. We zoeken nog steeds jongeren die monitor willen worden." Ben jij 16 jaar of ouder, speel je graag met kinderen en ben je verantwoordelijk? Stel je dan kandidaat door contact op te nemen met de dienst vrije tijd. Alle monitoren krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.