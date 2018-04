Greet van Sambeek, Bladels oudste inwoner overleden

Ze werd in Hulsel geboren, op het moment dat de Eerste Wereldoorlog nog moest beginnen. Als tweede van vijf kinderen uit het gezin van Petrus Maas en Margaretha Goudsmits moest ze thuis mee aanpakken bij de boerderij, het café en de winkel die haar ouders runden. Greet kwam in het café te werken, waar ze haar latere echtgenoot Piet van Sambeek ontmoette. Ze zou 63 jaar lief en leed met hem delen.

Autorijles

In haar leven zag ze een explosie aan technologische ontwikkelingen, maar veel ging aan haar persoonlijk voorbij, zoals het autorijden. Omdat dit altijd haar wens was, kreeg ze op haar negentigste van haar kroost nog een eenmalige autorijles aangeboden.



Piet overleed in 2000, maar nog groter verdriet had ze toen 43 jaar terug een van haar tien kinderen in de bloei van zijn leven verloor.

Greet bleef tot aan haar dood in haar eigen huisje aan de Bleijenhoek wonen, steeds omringd door haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ze keek uit naar de vijfde generatie, maar dat mocht ze niet meer meemaken.

De dagen voor haar dood gaf ze duidelijk aan dat het voor haar genoeg was. Haar bed werd meer en meer haar vaste plek, op deze manier aan het leven deelnemen was niet meer haar keuze.