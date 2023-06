Heldere dag in Bladel

Europese Spelen Eveline Saalberg: ‘Natuurlijk had ik nu het liefst al wat sneller willen zijn, maar ik heb nog effe’

Plots was ze daar. Als gangmaker van Femke Bol en Lieke Klaver pakte Eveline Saalberg vorig jaar de Europese titel op de 4x400 meter in ‘een bizar snelle tijd’. In Polen staat er voor de Vessemse dit weekeinde weer een EK op het programma, maar de ‘bizar snelle tijden’ van een jaar geleden, heeft ze nog niet gelopen. Maar of dat iets is om haar zorgen over te maken?