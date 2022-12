HLN-journalist Jurgen (42) wandelt 500 kilometer langs Pieterpad voor goed doel: “Ik was al een tijdje op zoek naar een nieuwe uitdaging”

Jurgen Geyslings is journalist bij Het Laatste Nieuws. De komende week bevindt hij zich echter in het hoge noorden van Nederland. Voor het eerste deel van zijn wandelavontuur. Hoewel hij geen geoefend wandelaar is, waagt hij zich aan het Pieterpad, een lange afstandswandeling die vertrekt in het hoge noorden van Nederland in Pieterburen en die vijfhonderd kilometer lager eindigt aan de Pieterberg in Maastricht. “De wandeltocht is opgedeeld in 26 etappes die elkaar mooi opvolgen. Ze gaan van dorp naar dorp of stad naar stad, en kronkelen door de natuur en doorheen dorpen en steden in heel Nederland. Een tijdje geleden kwam de wandeltocht op tv in het programma ‘Dwars door de lage landen’ met Arnaut Houben in de hoofdrol”, vertelt Jurgen Geyselings.

Jurgen besliste enkele weken geleden dat hij zich ook eens wilde wagen aan het Pieterpad. Zaterdagochtend is hij er aan begonnen. Ook de komende week wandelt hij telkens eens etappe. Het komende jaar gaat hij dan regelmatig terug naar Nederland om de rest van het Pieterpad te wandelen. “Ik was al een tijdje op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat ik mijn boek over SK Lierse afgewerkt en uitgebracht had”, verklaart Jurgen waarom hij de tocht onderneemt. “Tijdens het wandelen wil ik gewoon genieten van de rust en de natuur. Waar ik misschien nog het meest naar uitkijk, zijn de ontmoetingen met de mensen onderweg. Gezellig een babbeltje slaan langs de route met een passant of een beetje kletsen in het ene of andere café met een spraakzame ‘Hollander’ onderweg. Lijkt me heerlijk.”

Een paar dagen voor Kerstmis zal hij er eerste vijf etappes van de langeafstandswandeling afronden. Met rugzak op de rug, van startplaats naar aankomstplaats. “Voor onderweg heb ik de voorbije weken reeds verschillende slaapplaatsen vastgelegd. Zo slaap ik onder meer in een B&B, een hotel en in een pipo-wagen in de tuin bij Nederlanders. Eten en drinken onderweg zoek ik ‘op de wilden boef’”, vervolgt Jurgen. “Wanneer het vervolg van mijn Pieterpad-avontuur eraan komt, is nog niet meteen duidelijk. Maar liefst zo snel mogelijk. Wie weet wel met enkele mede-wandelaars, want ik kreeg al uit allerlei hoeken de vraag om eens enkele dagen mee op pad te mogen gaan in Nederland. Het enige dat vaststaat is dat ik voor het einde van 2023 in Maastricht wil aankomen. Des te rapper, des te beter, want des te sneller staan de verzamelde centen op de rekening van Stichting Kleine Strijders.”

Volledig scherm Jurgen Geyselings bij de start van zijn wandelavontuur © Jurgen Geyselings

Belle Perez

Geyselings organiseerde in het verleden al vaker activiteiten voor het goede doel. Door in het verleden mee te werken aan Herenthoutse organisaties voor het goede doel de smaak te pakken gekregen. Zo werkte hij al mee aan Wielerkwissen, Koers op Rollen-evenementen, het recente Kerstconcert van Belle Perez en de boekvoorstelling van zijn eigen boek over Lierse. Telkens ging de opbrengst van die organisaties naar een goed doel.

De Kleine Strijders

Dit keer koos hij als goed doel voor ‘Stichting De Kleine Strijders’ van collega-journalist Toon Verheijen. De stichting zet zich in om het ziekenhuisverblijf van kindjes, hun ouders en de eventuele broers en zussen te veraangenamen. “Mijn vrouw en ik zijn Jurgen enorm dankbaar dat hij dit voor ons wil doen. Toen hij het vertelde kregen we toch even een krop in de keel. Het is dankzij acties als deze dat wij als stichting kunnen blijven bestaan”, zeggen Joyce en Toon van De Kleine Strijders. “Met het geld kunnen we weer speelgoed aankopen om pakketjes te laten maken voor de kinderen in de ziekenhuizen van Turnhout en Brasschaat. Wij geven pakketjes aan kinderen van 0 tot 3 jaar, 3 tot 10 jaar en 10 jaar en ouder. de ouders die bij hun kinderen verblijven, krijgen een zakje met enkele verzorgingsproducten. Soms moet je immers als ouder in allerijl naar het ziekenhuis en dan heb je niet altijd de basis bij zoals een tandenborstel, shampoo en bijvoorbeeld een kammetje. Daar proberen we dan voor te zorgen. We zijn het verplegend personeel van het ziekenhuis ook enorm dankbaar dat zij mee ons verhaal vertellen en het allemaal uitdelen aan de patiëntjes en hun ouders.”

Wie Jurgen wil sponsoren voor het goede doel, kan dat doen via de website steunactie.be. Je vindt de steunactie van Jurgen met de zoektermen ‘Duifkes Pieterpad’.

Volledig scherm Jurgen liet zich voor zijn eerste tocht vergezellen door zijn vrouw en twee dochters © Jurgen Geyselings

