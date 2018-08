Gemeente op zoek naar visie voor de Markt in Bladel

Belangstel­ling Kunst in Zicht in Hoogeloon boven verwach­ting

27 augustus HOOGELOON - Achttien Hoogeloonse kunstenaars namen zaterdag en zondag op negen locaties in het dorp deel aan de tweede editie van Kunst in Zicht. De belangstelling was boven verwachting. Overal op de locaties waren groepjes fietsers en wandelaars die een diversiteit aan kunstvormen bewonderden.