Iedereen is zichzelf op de Wisselstroom in Hapert

HAPERT - De Wisselstroom in Hapert is een op arbeid gerichte dagbestedingslocatie van Lunet zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De individuele medewerker moet het werk leuk en belangrijk vinden en wordt betrokken bij de inhoud van zijn werkplek. Zaterdag 27 januari gaan de deuren open en laten de cliënten zien waarvoor ze staan.

Op de locatie aan de Melkweg in Hapert is het een drukte van jewelste. De zeventig cliënten zijn bezig om de opgelegde taken zo goed mogelijk naar hun mogelijkheden uit te voeren. Handdoeken voorzien van een logo, wassen en strijken in de wasserij, assembleren op de productieafdeling en het kopiëren van clubbladen en misboekjes. Vaak gaat het om creatieve zaken die een plek krijgen in de cadeaushop.

De ontwikkelingen in de zorg vragen om een creatieve en ondernemende houding. Vanuit die gedachte is Wisselstroom als onderdeel van Lunet zorg ook actief met het inzamelen van glas in de buurt van de locatie en zijn de medewerkers het vrijwilligersteam van Ut Dierenwaaike in Hapert gaan versterken.

'Allemaal gelijk'

Anja Jansen en Carla Peters zijn werkzaam als begeleiders, maar noemen zich cliënt-collega's. ,,Uitgangspunt is dat we allemaal gelijk zijn, vanuit functies kunnen er verschillen in eisen zijn. We willen laten zien dat we echt werk verrichten met een productiedoelstelling. Lukt dat niet, dan is er overleg met onze opdrachtgever. Sommige werksoorten delen we in stukjes en dan helpen we elkaar. Waar nodig zetten we hulpmiddelen in en zo komen we al samenwerkend tot een eindproduct", zegt Peters.

Beide vrouwen zijn gepokt en gemazeld in het begeleiden en coachen van de medewerkers. Jansen ervaart wel dat de sociaal emotionele begeleiding zwaar is. ,,Vaak zijn we op zoek naar de vraag achter de vraag. Kernthema is dat de maatschappij steeds meer vraagt. Maar hier voelen de mensen zich thuis tussen hun collega's en hoeven ze niet permanent op hun tenen te lopen. Vanuit die arbeidsmatige dagbesteding zie je mensen weer opbloeien en doorgroeien naar meer verantwoordelijke taken."